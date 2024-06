Taggia presenta XMapp, l’app per ricevere tutte le info dal Comune: "Un nuovo canale di comunicazione" (Foto e video)

Un app per abbattere le barriere tra il cittadino e l’amministrazione comunale. Il Comune di Taggia ha presentato ufficialmente XMapp, la nuova applicazione a portata di click per ricevere tutte le informazioni della cittadina alle porte di Sanremo. In Riviera è il primo Comune a presentare la nuova applicazione, la quale è già possibile installare sui propri device da diversi giorni.

“In questo stiamo dimostrando una grande attenzione nei confronti del cittadino – spiega il sindaco Mario Conio – Siamo una delle amministrazioni più permeabili. Abbiamo aperto svariati canali di contatto tra amministrazione e cittadini. Negli anni passati ci siamo dotati di una importante applicazione che al suo interno portava tutte le informazioni più importanti (InforMAPP, ndr). Adesso riportiamo innovazione. Taggia è infatti il primo Comune che porta XMapp in Riviera. Questa è una porta aperta virtuale. Al suo interno è possibile trovare tutte le informazioni utili per i cittadini”.

“Questa è l’ennesima dimostrazione della nostra presenza – prosegue il presidente del consiglio comunale, Daniele Festa - L’applicazione è già operativa. Sono tantissime le informazioni che il cittadino può trovare, a partire dalla mappatura dei defibrillatori a Taggia. Come detto, l’applicazione sostituisce inforMAPP ed è stata creata per rimanere sempre aggiornati con il comune, grazie anche alle notifiche”.

L’applicazione è possibile trovarla sia su Play Store (clicca QUI) che App Store (clicca QUI): per farlo basta digitare il nome XMapp NeMeA.

Che cos'è XMapp

XMapp è l'ultima evoluzione delle applicazioni di NeMeA Sistemi dedicate alla gestione della protezione civile e alla comunicazione istituzionale degli Enti verso i Cittadini. La sua concezione si discosta nettamente dalle applicazioni mobile tradizionali, focalizzandosi sulla gestione e la condivisione di contenuti e informazioni tra le diverse entità presenti nel complesso ecosistema della Pubblica Amministrazione.

Il principale vantaggio di XMapp è il suo approccio ai contenuti. Infatti, per evitare errori che possono capitare nel processo di riscrittura delle informazioni, spesso necessario in caso di allerte meteo, questa piattaforma permette la condivisione diretta su più canali online in possesso dell'Ente (come il sito istituzionale, il sito turistico e i social network). Ciò significa che le notifiche di allerta meteo vengono trasmesse in maniera sicura, rapida ed efficiente, facendo risparmiare tempo prezioso nelle situazioni di emergenza.