Bordighera, abuso di alcool: stop alla vendita sino al 6 gennaio dalle 22 alle 7

L’Amministrazione comunale di Bordighera conferma le misure per contrastare l’abuso di alcool, in particolare tra i più giovani: dalla data di ieri fino al 6 gennaio 2025 su tutto il territorio cittadino, nella fascia oraria tra le 22.00 e le 7.00, sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, anche se effettuata tramite distributori automatici.

Inoltre, sarà vietato detenere in qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche in alcune zone specifiche; si tratta di Piazza Eroi della Libertà, via Roma, corso Italia, all’interno e davanti al Palazzo del Parco (via Vittorio Emanuele tra via Roma e via San Antonio), area del Porto, area della Pineta/zona Marabutto/Spianata del Capo, Belvedere del Carillon, via Libertà, tutti i giardini pubblici e le spiagge, la Rotonda di Sant’Ampelio e zone limitrofe e tutto il lungomare Argentina. Nelle stesse zone sarà comunque possibile consumare tali bevande, rispettando i limiti normativi imposti, all’interno di bar e ristoranti.

La decisione arriva principalmente per ragioni di ordine pubblico, a cominciare dalla pulizia del territorio, limitando l'abbandono dei contenitori di alcolici lungo le vie e le piazze, passando poi per il disturbo della quiete pubblica, senza dimenticare i rischi legati al consumo di alcolici da parte di minorenni.

I trasgressori saranno multati con la sanzione di € 100; le bevande saranno sequestrate e immediatamente distrutte.