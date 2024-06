Sanremo, dal 28 giugno al 14 luglio mostra del fotografo Bart Herreman

Herreman nasce in Belgio dove vive fino agli anni Sessanta, poi frequenta l'accademia Sint Joost di Breda in Olanda. Si trasferisce in Italia, inizialmente per uno stage di un anno, ma vi rimarrà poi in pianta stabile, scegliendo Milano come sua città d'adozione. E proprio nella città meneghina inizia la sua carriera di fotografo: dalla moda alla fotografia di reportage, dall''arredamento e architettura fino allo "still life. Più recentemente, con l'avvento della fotografia digitale, continua la sua ricerca creando, in ogni sua opera, un mondo fantastico e surreale; l'uomo, gli animali, i fiori convivono in uno scenario improbabile ed immaginifico.