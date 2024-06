Riva Ligure, polemica per i lavori per la fibra in via Giardino, Giuffra: "Chiesto a Tim il ripristino completo della zona"

Preoccupano e non poco i lavori fatti da Tim in via Giardino, nella zona retrostante il palazzo comunale, a Riva Ligure. Lavori non commissionati dal Comune e che hanno come obiettivo l'installazione della fibra ottica, ma che stanno rendendo in questi giorni il paese un cantiere a cielo aperto. Ed è proprio questo che sta infastidendo i cittadini e l'amministrazione comunale, visti gli esborsi economici fatti negli anni per migliorare la zona.

"Siamo adirati - tuona Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure - Questi lavori, che porteranno un importante plus al comune e, sottolineo, non richiedono l'autorizzazione dell'amministrazione, non devono penalizzare quanto fatto nei mesi precedenti. Per questo vigileremo e ci batteremo, nel caso, per avere il ripristino totale della zona".

Giuffra prosegue: "Abbiamo preso già contatti con Tim, chiaramente. Ci hanno assicurato che i lavori di ripristino fatti ad oggi non saranno quelli definitivi, ma che una volta terminati gli interventi, ripristineranno completamente la zona. Noi ce lo auguriamo, in ogni caso noi vigileremo".