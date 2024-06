Vallecrosia, terreni agricoli confiscati alle mafie: ieri mattina al via la pulizia (Foto)

Volontari in azione per pulire i terreni agricoli confiscati alle mafie. Si sono ritrovati, ieri mattina, nella città alta e, armati di sacchetti, guanti e carriole, hanno dato una bella ripulita nelle fasce restituite alla comunità.

Un'iniziativa messa in atto grazie alla collaborazione tra comune di Vallecrosia, Spes di Ventimiglia e Libera. "I terreni agricoli confiscati alle organizzazioni criminali sono di tutti" - dicono gli organizzatori - "Volontari si sono impegnati per restituire al meglio i terreni agricoli confiscati alle organizzazioni criminali che verranno utilizzati per progetti sociali di Libera Imperia, Centro Ascolto Caritas Sanremo e Spes Auser in collaborazione con Cnos Fap".

Alle 'grandi pulizie' nei terreni agricoli confiscati alle organizzazioni criminali a Vallecrosia Alta erano presenti anche il vicesindaco Marilena Piardi e il consigliere comunale Denis Perrone.