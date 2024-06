Speciale Weekend: le nostre migliori proposte su dove andare e cosa vedere in provincia di Imperia

Dopo un'attesa durata dieci anni il ‘Riviera Food Festival’ torna a brillare sotto i riflettori nella suggestiva Villa Ormond di Sanremo. Un appuntamento che celebra le eccellenze gastronomiche della Riviera Ligure e non solo, insieme a tanta musica per tutti. Ogni angolo della Villa, dallo storico villino Winter, ora casa del Museo del Fiore Floriseum, ai lussureggianti giardini, diventa parte di un viaggio iniziato ieri attraverso i sapori e i saperi della cucina italiana, fino al cuore di questa stupenda Villa in un itinerario ricco di sapori ed emozioni.

Ma l’evento è molto più di un semplice assaggio di prelibatezze. È un invito a vivere la cultura del cibo in tutte le sue forme, dalle sale tematiche al primo piano con uno stupenda presentazione di basilico, che esalteranno il meglio della produzione ligure, alle specialità delle valli lombarde e piemontesi, allo spazio conferenze, dove si potranno conoscere segreti e nuovi prodotti come i nuovi ‘Fiori di Sanremo ®’ nel mondo food. Da non dimenticare lo spazio esterno della Villa, chiamato Le Terrazze, trasformato, a pranzo e cena, in un bar e ristorante molto particolare perché attingerà direttamente ai prodotti degli espositori presenti al Riviera Food Festival. Non mancherà musica live con la ‘Rock & Blues Live Band’ (Tributo a Vasco, Zucchero e Ligabue) il sabato sera, e Djset di Lyj Dj Producer la domenica sera.

Spazio anche a altre attività come, ad esempio, alle 16 di sabato e domenica, la proiezione del cortometraggio ‘La bambina che danza con le Api’ dove poi si potrà continuare con la visita agli apicoltori con le arnie didattiche. Domenica sarà la volta di una speciale presentazione di Fiori Eduli con Barbara Ruffoni, del progetto del primo prodotto food a nome Fiori di Sanremo e esibizione degli Sbandieratori e Musici di Ventimiglia.

Dunque non perdete questo appuntamento, ad ingresso gratuito, che terminerà domani, domenica 23 giugno (il programma a questo link)

Spostandoci a Imperia, battute finali per la 44ª edizione della Festa di San Giovanni che terminerà martedì 25 giugno. Buon cibo, ma non solo, accolgono ogni sera centinaia di ospiti della rassegna.

Ecco gli appuntamenti di oggi e domani: nella mattinata odierna in piazza San Giovanni e centro storico, è in programma un intrattenimento musicale del gruppo ‘Stadtorcherster’ di Friedrischafen (città gemellata con Imperia), alle 16.30 prende il via nell’area festa e centro storico di Oneglia la ‘Caccia al tesoro Ineja 2024’, alle 19 è la volta dell’esibizione itinerante della Fanfara Nazionale Bersaglieri ‘R. Lavezzeri’ di Asti che si ripeterà anche alle 20.30. La giornata si concluderà con il concerto del gruppo ‘Lost in Blues’ alle 21.15 e animazione musicale e balli di gruppo con dj Tex nell’area spettacoli alle 23.

Domenica sul lungomare Vespucci l’appuntamento è alle 8.30 con la Fiera di San Giovanni. Nel pomeriggio alle 19.00 l’accoglienza musicale sarà a cura del quartetto d'archi orchestra Note Libere per poi passare alle 20.30 con l’animazione musicale di genere latino con dj Francesco e alle 21.30 il musical Caribe Boat, farà ballare i partecipanti sui ritmi latini e caraibici.



Spazio anche alla musica con vari spettacoli in programma in tutta la provincia.

Al Teatro Romano di Ventimiglia va in scena questa sera alle 21 ‘Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show’: Enrico Gallo, performer e imitatore del Molleggiato, guida una band live di 8 elementi, un corpo di ballo in uno show che ripercorre tutta la straordinaria carriera di Adriano Celentano.

Al Forte Santa Tecla di Sanremo alle 17 di oggi, l’appuntamento è con il terzo e ultimo concerto della terza edizione della rassegna ‘Swing Corner of the Fortress’. Nella sala ‘Magazzino di Ponente’ risuoneranno le note del jazz anni Venti di chiara matrice americana e dedicata agli spartiti d’epoca dai primi anni del Novecento agli anni Sessanta. Sarà di scena il ‘Volstead Act Trio’ che annovera tre noti musicisti della Riviera a partire dal leader Livio Zanellato, polistrumentista che suonerà il sax soprano, ben sostenuto dal banjo di Antonello Sbarra e dal contrabbasso di Mauro Parrinello.

Un'appendice della Festa Europea della Musica è la Notte Oro in programma a partire dalle 18 a San Bartolomeo al Mare con l’apertura di stand gastronomici. Alle 19.00 dj set con Mr Pink & El Coach e alle 21.00 il concerto della Nosmet Rock Band in piazza Torre Santa Maria, Maikol Arcarisi in Piazza sul Mare, Lu&Lo Acoustic Duo in Piazza dell'Ancora e dj set di Radio GRock all’Anfiteatro. Quasi stesso copione domani, domenica 23 giugno, con alle 19.00 in Piazza Torre Santa Maria dj set con Mr Pink & El Coach e alle 21.00 concerto dei Mercenari Rock.

Oggi è anche la giornata dedicata all'evento nazionale più atteso dell'anno dagli innamorati: ‘La Notte romantica nei borghi più belli d'Italia’. Il sabato successivo al solstizio d'estate (20 giugno), com'è consuetudine da ormai otto anni, i Borghi più belli d'Italia diventano i protagonisti di una serata indimenticabile, dedicata a tutti gli innamorati che potranno ammirare la bellezza dei nostri Borghi: l'inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale, i vicoli in fiore, gli scorci suggestivi, i paesaggi incontaminati, la filosofia del buon vivere e le prelibatezze enogastronomiche. In provincia di Imperia la manifestazione è ospitata a Taggia, Apricale, Badalucco, Cipressa, Diano Castello e Triora.

A Taggia, dalle 19, Piazza Farini si trasformerà in un palcoscenico d'amore e romanticismo. L'evento sarà reso speciale dalla preziosa partecipazione del Gruppo Infioratrici della Pro Loco Taggia pronto a realizzare un tappeto floreale a tema con l’iniziativa. Ad animare la serata a partire dalle 21.00 Julia Joy che recentemente, con il suo violino elettrico, ha conquistato il titolo di Miglior Music Performer durante gli oscar della nightlife italiana, i ‘Dance Music Awards’.



Nella Sala Muse del Comune di Apricale dalle 18 si terrà la presentazione libro ‘Apricale un paese tra passato e futuro’ di Sabina Natali seguita alle 21 da un concerto omaggio a Francesco De Gregori nel salone del Castello che terminerà con un rinfresco nel giardino del castello.

La Notte più romantica dell’anno a Badalucco inizierà alle 15 con un laboratorio di ceramica e intreccio creativo presso l'UpArte Gallery per poi proseguire alle 16.30 con una visita guidata gratuita del centro storico per scoprire i luoghi di interesse e gli angoli pittoreschi (partenza da Piazza Duomo). Alle 18 è previsto un aperitivo romantico a base di prodotti tipici locali con intrattenimento musicale nei bar del paese. La giornata terminerà alle 20 presso i ristoranti del paese che proporranno una cena a lume di candela con menù dedicato alle prelibatezze del nostro territorio.

A Cipressa la Notte Romantica inaugurerà il calendario delle manifestazioni estive 2024 del Comune. Protagonista dell’evento sarà il Borgo di Lingueglietta, che oggi accoglierà le coppie che vorranno celebrare una serata speciale all’insegna dell’amore e del romanticismo, in un’atmosfera raccolta lungo le vie del centro storico. Alle 21 le vie del Borgo si animeranno con gli intrattenimenti musicali di quattro artisti d’eccezione che, per l’occasione, sfoggeranno un repertorio romantico accompagnati dalle proprie chitarre: il Duo Gazosa in piazza Dott. Raineri; Marisa Fagnani in piazza Don Vittorio De Andreis; Mauro Vero in vico Marconi, nel piazzale antistante l’ex Municipio; Francis Duende in piazza San Pietro. Vi sarà anche la possibilità di cenare nei ristoranti presenti nel borgo che proporranno indimenticabili menù a tema completati dal ‘Pensiero d’Amore’, il dessert creato esclusivamente per la Notte Romantica. Per rendere la serata ancora più speciale, gli innamorati di tutte le età potranno farsi una foto romantica dietro al cuore posizionato sulla terrazza di fronte all’ex Municipio che, per l’occasione, diventerà la ‘Balconata degli Innamorati’. Inoltre, tutte le signore riceveranno a sorpresa un omaggio. Infine, prima di mezzanotte il romanticismo raggiungerà il suo culmine, quando le coppie presenti sulla ‘Balconata degli Innamorati’ libereranno nell’aria un fascio di palloncini, a cui avranno affidato un pensiero dedicato al proprio partner.



Un incontro con Natalino Trinchieri, appassionato cultore delle tradizioni locali, è quello proposto dal Comune di Diano Castello, che presenterà il libro ‘Ma il passato è poi così lontano? Ricette, sapori, profumi e cultura del territorio tra passato e presente’. L’evento, che sarà allietato da un intermezzo musicale a cura di Manuel Merlo alla chitarra classica, si terrà in Piazza Monsignor Massone.



In Piazza Tommaso Reggio a Triora, alle ore 21, la Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia vedrà l’accensione di un falò purificatore e musica live a cura di Roxenne.

Concludiamo questo nostro vademecum con tre eventi che racchiudono più iniziative. Per la Festa di Sant’Antonio il borgo di Caravonica ospiterà questa sera la Sagra della Buridda con esibizione degli allievi della scuola di ballo ‘Studio Danze Imperia’ e. dalle 21.30, serata danzante con Marco e Alice e la loro Orchestra.



A Riva Ligure domani è in programma una serata di festa per la comunità. Tre momenti speciali per celebrare l’inizio del terzo mandato del Sindaco Giorgio Giuffra e l’avvio di un'estate all'insegna della Bandiera Blu. Alle ore 21, presso il Comune di Riva Ligure (palazzo Asdente Carrega), si terrà il primo Consiglio Comunale dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno. Dopo il Consiglio Comunale, la serata prenderà un tono più festoso con la cerimonia per la Bandiera Blu. La serata terminerà con un magnifico spettacolo pirotecnico, in programma alle 22.30, presso l'approdo nautico. Giochi di luce ed emozioni, illumineranno il borgo di Riva.

Per la Festa di San Giovanni domani a Cervo, in località Pilone, dalle 20.30 è in programma una proiezione dei fondali marini. Dalle 21 concerto con ‘The Louassos’ di musica Rock Blues graffiante con testi ironici e sornioni rigorosamente in italiano. Dalle 22 fiaccolata sul mare e dalle 22.30 il falò tradizionale gestito dalla Protezione Civile di Cervo che verrà effettuato tra il Pilone e la Marina de rè.





