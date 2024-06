Sanremo, il Pd di Imperia: "Fulvio siamo al tuo fianco, fermare la destra il nostro primo obiettivo"

Il segretario cittadino del Partito Democratico di Imperia, Paolo Berlanda, interviene sulla scelta di Fulvio Fellegara. "Fermare la destra e realizzare parte del programma espresso agli elettori sono motivazioni forti che dimostrano come Fulvio Fellegara metta al primo posto la sua città", spiega. "Concordiamo col percorso deciso democraticamente dal PD di Sanremo e da Fulvio Fellegara che hanno fatto una scelta coraggiosa e necessaria e lo sosteniamo con convinzione. Per il PD, il primo obiettivo è quello di sconfiggere una destra becera che governa il Paese e creare anche in ambito locale, coalizioni in grado di essere alternativa credibile a chi vuol rompere l'assetto costituzionale".

E ancora: "Non possiamo accettare che i sodali di Vannacci governino una città come Sanremo, importante per il suo respiro internazionale. Il sostegno ad Alessandro Mager è un modo per creare un modello amministrativo largamente condiviso dalla città, che consente di prendere decisioni legittimate e collettive. Fulvio, non avere dubbi: siamo al tuo fianco perché sappiamo quanto tu tenga alla città di Sanremo e questa scelta lo dimostra con chiarezza".