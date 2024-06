Sanremo: ecco i 'furbetti' dell'immondizia, in due per gettare un sacchetto nel cestino di strada (Foto)

In due per gettare il sacchetto dell’immondizia portato da casa nel cestino portarifiuti. Il tutto a non più di 70 metri, tra l’altro, dall’ecopunto di piazza Muccioli.

Casualmente il nostro obiettivo ha colto l’ennesima scarsa educazione di un cittadino che, invece, di conferire regolarmente il proprio sacchetto, ha pensato bene di gettarlo nel cestino che dovrebbe esclusivamente servire per buttare piccole cose a chi si muove in strada.

E, tra l’altro, il cittadino ha avuto grosse difficoltà, ovviamente, ad inserire il sacchetto, visto che il cestino non è ovviamente fatto per quello. In un momento nel quale le isole ecologiche dell’entroterra sono letteralmente prese d’assalto dai ‘furbetti dell’immondizia’, quella immortalata oggi è la prova che conferma come la prima colpa dei problemi della differenziata deriva dai cittadini (quelli maleducati).

E la dimostrazione ci arriva dalle ultime foto scattate in due luoghi solitamente presi d’assalto dai ‘furbetti’, strada Borgo Tinasso e Pian di Poma. Accanto ai cassonetti troviamo materassi, monitor, immondizia di ogni genere e anche un qualcosa che assomiglia molto a un forziere. Chissà che all’interno non ci sia un tesoro!