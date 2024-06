Ventimiglia: alla scuola dell'infanzia del Comprensivo 1 di via Chiappori la 'Festa dei Remigini' (Foto)

Si è svolta come da tradizione la consueta ‘Festa dei Remigini’ alla scuola dell'infanzia di via Chiappori, dell'Istituto Comprensivo n° 1 Biancheri di Ventimiglia, organizzata dalla fiduciaria Stefania Spirlì con la collaborazione delle maestre.

I bambini dell'ultimo anno sono stati protagonisti di una divertente e coinvolgente rappresentazione, esibendosi in canti e balli, sulle note di grandi successi, pronti a spiccare il volo verso la scuola Primaria, per salutare insegnanti e genitori. Il momento più emozionante è stato quando i piccoli alunni hanno intonato ‘We are the world’. I bambini sono il nostro futuro, coloro che creeranno un mondo migliore perché il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.

Per l'occasione è stata anche allestita una mostra in cui sono stati esposti tutti i lavori prodotti dagli alunni durante l'anno scolastico all'interno della programmazione di plesso e istituto, legati ai progetti di educazione civica e legalità. La festa è stata inoltre l'occasione per concludere i percorsi di Continuità con i Servizi educativi per l'infanzia (Aquilone e Girasole) e la scuola Primaria di via Veneto, con un passaggio di consegne tra i bambini dei diversi ordini di scuola. Hanno preso parte alle manifestazione, complimentandosi con le Insegnanti per il lavoro svolto, il vice Preside, Prof. Teodoro Panetta e il secondo collaboratore Prof. Pierfrancesco Musacchio, che hanno portato ai genitori e alle famiglie i saluti della dirigente Amalia Catena Fresta. Una mattinata unica ed emozionante che rimarrà nel cuore di grandi e piccini.