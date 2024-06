Aurelia bis a Pian di Poma, il commento di un lettore: "Come si può discutere una soluzione per il traffico?"

Un nostro lettore ha deciso di commentare la notizia inerente all'Aurelia bis e alla zona Pian di Poma. Di seguito il testo integrale.

"Buongiorno, leggo e voglio commentare l’articolo riguardante il tratto di Aurelia bis che dovrebbe uscire in zona Pian di Poma scritto dal “comitato” di zona via Bonmoschetto.



Inizio col dire che stiamo parlando di fantascienza, visto che il tratto in oggetto qualora sia realizzato probabilmente sarà utilizzato dai nostri pronipoti. Capisco poi l’aver preso al balzo l’occasione di dire la propria viste le elezioni comunali in corso ma comunque mi chiedo come sia possibile che in una città come Sanremo, località famosa per molti eventi, conosciuta in tutto il mondo, località con un clima che molti sognano e che altrettanti vivono solo pochi giorni all’anno, ma soprattutto città pesantemente penalizzata da una viabilità “inesistente” in quanto città dotata di una sola strada che la attraversa, quasi costantemente intasata dal traffico (soprattutto nei mesi estivi 45 minuti almeno da Pian di Poma a San Martino in auto); dicevo, mi chiedo come si possa discutere del fatto che possa esistere una soluzione per migliorare la situazione traffico in città lamentandosi che detta strada sebbene estremamente necessaria non debba passare da quella via: diciamo che la coerenza è un altra cosa.



Probabilmente vista la zona residenziale dove si respira un aria festiva e felice ogni giorno dell’anno. Un'aria quasi fiabesca ci si è dimenticati che la vita reale purtroppo è un altra. Direi che sarebbe meglio tornare un po’ con i piedi per terra.



E poi sarà che chi scrive vive al borgo (e ne va fiero) e respira un aria diversa fatta di traffico e continui esercizi ginnici per migliorare i riflessi e lo scatto quando le auto condotte da gente che scrive su WhatsApp mentre guida ti puntano mentre cammini a piedi rischiando di portarti a casa con loro etc. Dicevo, quando via Galileo Galilei è stata trasformata in una tangenziale con dimensioni della carreggiata ridicole, ce la siamo fatta andare bene.

Era da fare ed è stato fatto, con tutto il disagio ed il beneficio del caso!



Ricordo inoltre che gran parte dei residenti di via Bonmoschetto usufruisce di via Galileo Galilei per recarsi alla propria abitazione utilizzando guarda caso l’uscita dell’ Aurelia bis al borgo, cosa che si potrebbe evitare uscendo direttamente a casa propria!



Vista la situazione sollevata da detto comitato e le eventuali concessioni in merito da parte delle amministrazioni, è obbligo da parte delle stesse iniziare a valutare soluzioni migliorative anche per la zona Borgo e via Galileo Galilei da anni ormai vittime di sovraccarico veicolare costante, al fine di evitare cittadini di seria A e cittadini di serie B.



Quindi per concludere credo proprio che ora tocchi a voi fare la vostra parte".