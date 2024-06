Filt Cgil di Riviera trasporti saluta il Cda uscente: "Ha mantenuto in vita la società nonostante non fosse così scontato"

"I rappresentanti della Filt Cgil della Riviera trasporti, impossibilitati a presenziare ai lavori dell’ultimo consiglio provinciale e dell’assemblea dei soci, vogliono salutare il Cda uscente, che tra 1000 difficoltà, tra immancabili screzi in una situazione così precaria, ha insieme al sindacato e alla struttura presente, mantenuto in vita la società nonostante non fosse così scontato.

L’augurio che esprimiamo oggi, è che il nuovo organo possa cogliere da subito l’importanza che hanno avuto i sacrifici dei lavoratori e che il restauro e il rilancio attraverso un nuovo piano di impresa, non impatti negativamente sui dipendenti, coinvolgendo le maestranze, che hanno a cuore le sorti della propria azienda, in maniera costruttiva.

Michele delli Carri

Fabrizio Ioanna".