Diano Marina: nasce “Incontri ravvicinati con i cantautori”, la rassegna che promuove la cultura musicale curata da Stefano Senardi

Nasce “Incontri ravvicinati con i cantautori”, la rassegna che promuove la cultura musicale creando opportunità di dialogo e confronto nel contesto della canzone d’autore in programma quest’estate, con 4 appuntamenti speciali: il 5 e l’11 luglio, il 9 e il 31 agosto, alle ore 21.30, presso il Molo delle Tartarughe (Lungomare E. Carcheri) a Diano Marina (Imperia).

Curata da Stefano Senardi e organizzata in collaborazione con BMU Music di Ettore Caretta, la prima edizione della rassegna prevede 4 incontri, che offrono sia esibizioni dal vivo sia momenti di dialogo, con un rinomato e sempre diverso protagonista della musica italiana. In ciascuno di questi appuntamenti ogni artista eseguirà alcuni dei suoi brani più celebri e parteciperà a coinvolgenti incontri con il pubblico ripercorrendo alcuni momenti fondamentali della propria carriera e della propria esperienza creativa insieme a Stefano Senardi e a Maurilio Giordana di Radio Onda Ligure, che modererà gli incontri.

Gli ospiti di questa edizione sono Enrico Ruggeri (5 luglio), Ron (11 luglio), Morgan (9 agosto) e Paola Turci (31 agosto).

“Incontri ravvicinati con i cantautori” offre l’opportunità unica di conoscere da vicino la storia degli artisti e gli aneddoti che si celano dietro le canzoni di alcuni dei più importanti rappresentanti della musica d’autore in Italia, permettendo al pubblico di immergersi nel loro mondo.

La manifestazione, promossa dal Comune di Diano Marina e dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi, è organizzata da Intersuoni Srl e gode del patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, del Club Tenco e di Rockol.

«È per me un vero piacere personale e professionale poter dare il mio contributo ai luoghi dove sono cresciuto – afferma Stefano Senardi - Questo incontro “confidenziale” tra canzoni e parole sarà un modo abbastanza inedito anche per il pubblico di essere vicini ad alcuni dei nomi più importanti della canzone d’autore italiana, artisti peraltro amici che conosco da molto tempo. Soprattutto vorrei ringraziare il Sindaco Cristiano Za Garibaldi e l’assessore Luca Spandre per avermi dato quest’opportunità e concesso la loro fiducia».

«Siamo felici di arricchire la stagione estiva con un’altra manifestazione di grande livello, con personaggi di alta caratura nazionale e internazionale - dichiara il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi - Si tratta di quattro eventi unici, appartenenti a un nuovo format ideato e diretto da Stefano Senardi, uno dei produttori discografici italiani più importanti della nostra storia musicale. L’evento ha l’ambizione di poter diventare uno dei cardini della proposta turistico-culturale di Diano Marina, che in futuro ci auguriamo possa abbracciare realtà vicine al mondo di Sanremo, caratterizzando anche periodi primaverili e/o autunnali».

L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti, offrendo l'opportunità a tutti i cittadini e ai visitatori interessati di partecipare.

La rassegna "Incontri ravvicinati con i cantautori" mira a promuovere e valorizzare la cultura musicale e il patrimonio artistico italiano stimolando il dialogo e il confronto tra pubblico e artisti nell’ambito della canzone d’autore, far conoscere Diano Marina e il suo territorio non solo come meta turistica per le spiagge e il mare ma anche per la sua vivace scena culturale.