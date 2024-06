Santa messa e lancio delle lanterne, Ventimiglia ricorda Sara Ponti a cinque anni dalla scomparsa

Santa messa e lancio delle lanterne. Ventimiglia ricorderà così Sara Ponti, giovane mamma scomparsa cinque anni fa, il 15 giugno del 2019, per un male incurabile, in occasione del giorno del suo compleanno.

Sara nacque, infatti, il 20 giugno del 1979 e oggi avrebbe compiuto 45 anni. "Il 15 giugno scorso ricorreva il quinto anniversario della salita in cielo di mia figlia Saretta. Morì il 15 giugno del 2019 dopo aver lottato per due anni come una guerriera" - dice la madre, Maria Listro - "Oggi, il 20 giugno, giorno del suo compleanno, verrà celebrata, alle 18.30, una santa messa presso la chiesa di San Nicola a Ventimiglia".

"Le amiche del centro Fitness di Laura Barone, invece, alle 20 organizzeranno presso la spiaggia Biscione della città di confine il lancio delle lanterne che raggiungeranno il grande cuore di Saretta" - fa sapere la mamma di Sara - "Ringrazio tutti coloro che parteciperanno a questo evento".