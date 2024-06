Vallecrosia alta e quartiere Garibbe, incontri con i residenti la prossima settimana sulle modalità della nuova raccolta differenziata

Anche Vallecrosia alta e quartiere Garibbe saranno presto interessati dall’introduzione della nuova modalità di raccolta differenziata. Per questo la prossima settimana Teknoservice ha organizzato due incontri con i residenti per illustrare tutte le modifiche al servizio. Un doppio appuntamento per cercare di offrire a quanti più persone possibile la possibilità di partecipare e di ottenere così le informazioni necessarie.

Le date dei due incontri sono le seguenti:

- Mercoledì 26 giugno, alle 20, nel centro storico, presso le ex-scuole di Piazza del Popolo;

- Giovedì 27 giugno, alle 20.30, nella sezione distaccata dell’Anagrafe presso la sala Polivalente di via M.Jones 7.

Da inizio luglio, invece, è prevista la distribuzione dei kit, che avverrà in due siti differenti:

- Lunedì 1° e martedì 2 luglio, dalle 9 alle 14, presso il parcheggio di Piazza ex-Lavatoi a Vallecrosia alta;

- Mercoledì 3 luglio, dalle 9 alle 14, presso il parcheggio di via Romana Traversa 1, vicino all’ecoisola del campetto di via Garibbe.

Alla distribuzione deve presentarsi l’intestatario della Tari munito di tessera sanitaria; nel caso fosse impossibilitato, può delegare un’altra persona compilando l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito www.teknoserviceitalia.com. Oltre al modulo compilato e firmato, servirà anche copia del tesserino sanitario del delegante.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, o chiarimento di eventuali dubbi, gli utenti possono contattare Teknoservice in tanti modi: via mail, scrivendo a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com; telefonando al numero verde 800.508.999, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; scrivendo un messaggio via Whatsapp al numero 340.8572681, attivo anch’esso dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; tramite la pagina Facebook @bacinoventimigliese; di persona, presso il Greenpoint di Camporosso, in Corso della Repubblica, aperto ogni lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.