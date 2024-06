Proroga per la Riviera Trasporti: M5S “Si ponga fine agli sprechi e si risani l’azienda”

“Risanare Riviera Trasporti sarà un compito impegnativo per il nuovo CDA al quale auguriamo buon lavoro ma è fondamentale riportare l’Azienda in una situazione di equilibrio, senza tagliare i servizi e senza che a rimetterci siano i lavoratori. Sarà necessario anzitutto porre fine agli sprechi e all’evasione, gli esempi di gestioni virtuose non mancano e occorrerà compiere delle scelte: chi sale a bordo dei mezzi deve essere munito di un titolo di viaggio regolare”.

Interviene in questo modo il direttivo del Movimento 5 Stelle di Sanremo, sul futuro di RT. “La città dei fiori – prosegue - che si avvia al ballottaggio, deve contribuire positivamente al rilancio dell’azienda di trasporto pubblico ma, sia chiaro, Riviera Trasporti non deve essere una società sotto scacco della politica: l’unico imperativo è erogare un servizio capillare e moderno, su mezzi puliti e sicuri, per i cittadini e per i turisti che si recano in Riviera. Tra gli obiettivi a medio e lungo termine auspichiamo che i mezzi diventino meno inquinanti e abbiano costi di gestione meno costosi; la decisione sciagurata di privarsi della linea del filobus ‘regalando’ il rame pone preoccupazioni su quali mezzi di trasporto l’azienda intenderà investire. I piani industriali del passato della politica dei ‘capaci’ hanno distrutto l’Azienda e smantellato una rete ecologica e invidiata da tutti, tant’è che in altre zone della Liguria si sta puntando sull’elettrificazione del trasporto pubblico”.

“Terremo sotto controllo – termina il M5S - tutto ciò che accadrà sul territorio in relazione alla missione di risanamento del trasporto pubblico, così come per il servizio idrico con Rivieracqua”.