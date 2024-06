Dopo la sentenza del Consiglio di Stato i residenti di Bussana Vecchia possono guardare al futuro: “Si apre una nuova stagione” (video)

Soltanto il meteo ingeneroso ha portato le nubi sul cielo di Bussana Vecchia in giorni in cui negli occhi dei residenti splende il sole. La sentenza del Consiglio di Stato ha segnato una svolta storica per il Villaggio dopo anni di battaglie a suon di carte bollate.

Gli abitanti non dovranno pagare dieci anni di occupazione abusiva come, invece, aveva chiesto il Comune di Sanremo all’interno del Piano di Valorizzazione del borgo. Non solo, secondo la nuova sentenza (che ha ribaltato il verdetto del Tar) i residenti dovranno anche essere coinvolti nelle decisioni per il futuro del Villaggio, riconoscendo loro un ruolo cruciale nella storia recente del paesino amato da turisti italiani e stranieri.

Il futuro di Bussana Vecchia, perla storica del Ponente, passerà dalle mani dei residenti e degli eredi di chi nei decenni ha contribuito alla rinascita del 'Borgo degli Artisti'.

Nei giorni successivi alla sentenza abbiamo incontrato una delegazione dei residenti che hanno condiviso ai nostri microfoni sensazioni e programmi per un futuro che non è mai stato roseo come ora. Tra progetti, eventi, iniziative, desideri che ora si possono finalmente coltivare senza il timore di un pagamento che avrebbe infranto i sogni di molti abitanti.