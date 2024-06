Regione Liguria stanzia 540mila euro per le scuole paritarie: sostegno all’offerta educativa e all’integrazione di studenti con disabilità

La Regione Liguria stanzia 540mila euro per finanziare interventi di integrazione degli studenti disabili nelle scuole paritarie e sostenere l’offerta educativa nelle scuole paritarie dell’infanzia.



“Con questo contributo da oltre mezzo milione di euro vogliamo da un lato garantire il principio costituzionale della libertà di scelta educativa e dall’altro incentivare la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità per i quali non è previsto l’insegnante di sostegno – spiega l’assessore alla Scuola di Regione Liguria Simona Ferro –. Grazie a questo intervento diamo ulteriore valore all’apporto che le scuole paritarie forniscono al sistema educativo e di istruzione della Liguria”.



Entrambi gli interventi sono finanziati ai sensi del Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo. Nel dettaglio, il contributo regionale per l’inclusione degli studenti disabili all’interno delle scuole paritarie è di 300mila euro e vuole fornire un sostegno che integri i fondi ministeriali destinati a tale tipologia di scuole.



I restanti 240mila euro sono assegnati alle scuole dell’infanzia nell’ottica dell’implementazione del sistema integrato 0-6 e per contribuire all’aumento dei servizi che garantiscano o agevolino la riconciliazione lavoro-famiglia.

Questo finanziamento prevede anche contributi per il sostegno all’offerta educativa, il contrasto al disagio sociale, l’inserimento di studenti disabili e minori stranieri e la progettazione di interventi di emergenza strutturale.