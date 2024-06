Elezioni a Sanremo: interviene anche Roberto Danieli "Giovedì deciderò con chi schierarmi"

“Seguo con molto interesse le vicende del ballottaggio, poi ieri mi sono imbattuto in un gazebo Mager-Martini, credo quindi di poter commentare quello che ho visto”. Sono le parole di Roberto Danieli, candidato a sindaco al primo turno di Sanremo.

“Capisco la difficoltà di Mager – prosegue - che insisteva nel dire di non aver interesse nei partiti e diceva di essere il civico per antonomasia. Ora sono veramente dispiaciuto per questa sua caduta di stile, visto che l’ho sempre ritenuto una persona super degna e integerrima. Probabilmente la politica riesce anche a far cambiare carattere abitudini e morale alle persone”.

“Non avevo intenzione di partecipare al voto di ballottaggio – termina Danieli - ma, vista la situazione che si sta creando, credo sia doveroso anche da parte nostra prendere una posizione e quindi, giovedì sera deciderò con gli amici del gruppo. Sanremo ha bisogno di persone serie per un rilancio della città”.