Badalucco: è nata la nuova giunta, con il Sindaco Orengo ecco il vice Prevosto e l'Assessore Brezzo

Al termine di una lunga riunione a Badalucco è nata la nuova Giunta di Matteo Orengo. Verrà ufficializzata nella riunione del Consiglio Comunale che si terrà, coram populi, in Piazza del Duomo il 26 giugno alle sette e mezzo di sera.

Del nuovo esecutivo comunale faranno parte: (oltre al Sindaco), Daniele Prevosto, vice sindaco come in passato e Sabrina Brezzo. Quest’ultima è una nuova entrata in tutti i sensi. Era stata eletta nella precedente legislatura, come esponente della minoranza. Ma aveva sempre fatto un’opposizione molto pacata e costruttiva. Da ultimo poco prima della decadenza del Consiglio Comunale aveva optato per entrare anch’essa nella maggioranza.

Alle elezioni dell’otto e nove giugno aveva riportato un successo personale, con le sue 71 preferenze, si era classificata terza dopo i voti alla lista e quelli conseguiti da Daniele Prevosto. Secondo la legge ad un Comune di piccole dimensioni come quello di Badalucco spetta una Giunta composta dal Sindaco e due assessori, di cui uno vice. Uno di questi deve essere di genere femminile in base alle quote rosa.

Da qui la ‘gatta da pelare’ del Neo Sindaco Matteo Orengo. Dalle urne infatti erano uscite elette, ovviamente, essendoci una sola lista, tutte e quattro le candidate. Di cui tre: Giusy Laigueglia, Donatella Boeri, Luisa Palumbo già appartenenti alla maggioranza dal 2019, che hanno svolto ciascuna nel suo settore un ottimo lavoro, riportando purtroppo meno preferenze della nuova arrivata. In una serie di incontri in questi giorni, a tu per tu, il primo cittadino ha cercato di dipanare la matassa, con l’obiettivo di mantenere l’armonia della compagine. Cosa si siano detti non si è saputo: Nei giorni scorsi era filtrato che si parlava di un’alternanza nel ruolo di assessore. Ma la voce non è stata né ufficializzata né confermata. C’è voluto ancora un incontro del Sindaco con tutte e quattro le consigliere per addivenire nella serata di domenica ad una soluzione condivisa.

“Ho dovuto fare una scelta molto difficile – ha spiegato Matteo Orengo – perché ciascuna delle donne del gruppo aveva i numeri per poter svolgere il ruolo di assessore. E c’è da tener conto che essendo il paese in una forte dimensione evolutiva, ognuno dei consiglieri eletti avrà un settore di competenza pur senza essere assessore la scelta è caduta su Sabrina Brezzo in quanto è risultata essere la candidata più votata dopo il mio vice, è una persona che ha molto tempo a disposizione ed ha evidenziato una forte motivazione. Tra le sue competenze ci sarà il tema strategico della cura della pulizia del paese, importantissimo secondo l’agenda di implementazione dei borghi più belli d’Italia, in cui Badalucco è appena entrato e che richiede rapidi risultati”

Sabrina Giovanna Brezzo, 59 anni, sposata con 4 figli, ha conseguito la maturità scientifica, è casalinga, dopo aver fatto la coltivatrice diretta. E’ direttrice del coro parrocchiale ed è sempre stata molto impegnata nel sociale e nel settore della cultura locale. Le è stata assegnata una delega molto pesante, quella dell’ordine e della pulizia di Badalucco, il coordinamento degli operai addetti, nonché i rapporti con le frazioni e la parrocchia.

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia che ha riposto in me – ha detto la Brezzo – così come le mie colleghe del Consiglio, perché c’è un clima di squadra che faciliterà il mio lavoro. Ora mi metterò a tavolino per studiare il mezzo migliore per l’utilizzo più efficace delle maestranze, in direzione di una maggiore e rapida pulizia delle strade del paese. Confido anche nella collaborazione dei miei concittadini, con i quali ho sempre avuto un ottimo rapporto”.

Il Vice Sindaco Daniele Prevosto, 44 anni, impiegato delle Poste Italiane, diploma di ragioneria è ritornato ad occupare il ruolo che aveva già, grazie alla mole di lavoro già svolta nello stesso ruolo ed alle 199 preferenze personali acquisite. Si dovrà occupare oltre che della sostituzione del sindaco in caso di assenza, del personale della viabilità e delle opere cimiteriali.