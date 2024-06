'Stelline di Luce', l'arte di condividere per chi ha un figlio in cielo del Centro Promozione Famiglia

Perdere un figlio è un’esperienza devastante, che sia prima della nascita o a qualunque età, anche da adulto, la lacerazione che provoca nei genitori può diventare insostenibile. Per questo motivo il Centro Promozione Famiglia ha promosso alcuni incontri per permettere ai genitori di confrontarsi fra loro e con degli esperti.

“Dopo il primo incontro, molto partecipato - si spiega nel comunicato -, svoltosi all’inizio di marzo, viene ora proposta una giornata intera in cui i genitori potranno sperimentare l’utilizzo dell’arteterapia. Grazie a Monica di Rocco e alla psicologa Francesca Carè, i genitori avranno la possibilità di esprimersi liberamente con i diversi materiali che verranno messi a disposizione in un ambiente sereno, non giudicante e propositivo.

Chi avesse piacere potrà anche partecipare alle 17 alla S. Messa in suffragio e prenotare una stellina con il nome del proprio figlio da mettere nel santuario di N.S. delle Grazie dedicato ai figli nati alla Vita Eterna. E’ prevista l’animazione dei fratellini.

Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione lasciando un messaggio al n. Whatsapp 3271412875 o telefonando allo 0184509548

La giornata si svolgerà domenica 23 giugno, presso l’exseminario di Bordighera, via aurelia 143, davanti all’ospedale, parcheggio interno.

Programma:

10.00 caffè di accoglienza e presentazioni

10.30 introduzione di F. Carè psicoterapeuta

11.00 laboratorio di arteterapia con M. Di Rocco

12.45 conclusioni

13.00 pranzo condiviso

14.00 pensieri condivisi

15.30 visita guidata alle porte dipinte di Vallecrosia Alta

17.00 S. Messa di suffragio presieduta da S.E. Mons. A. Suetta

Presso il Santuario N.S. delle Grazie dedicato alla memoria dei figli nati alla vita eterna”.