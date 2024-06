Con 'Grafica Tessile' il ricamo professionale su qualsiasi tessuto per aziende, associazioni sportive e privati

La stampa sui tessuti è un’altra cosa, qui parliamo di tecniche innovative che regalano una personalizzazione di estrema qualità per chi vuole scrivere su qualsiasi tipo di tessuto. Una vera e propria novità per tutta la provincia di Imperia.

Stiamo parlando di ‘Grafica Tessile’, la nuova azienda che ha sede in via Pietro Agosti a Sanremo e che propone a privati e aziende del territorio una scrittura per la personalizzazione di capi d’abbigliamento, dalla testa ai piedi. Il ricamo è sicuramente il fiore all’occhiello della ‘Grafica Tessile’, capace di scrivere e proporre loghi di altissima qualità (anche in 3D) su magliette, camicie, cappelli, ma anche su qualsiasi tipo di abbigliamento.

Un sistema innovativo che permette di ricamare ovunque con loghi che possono essere creati al computer o che possono essere trasferiti su capi professionali, come ad esempio per bar, ristoranti e alberghi ma anche per associazioni sportive, squadre professionistiche o privati.

Il sistema utilizzato per il ricamo consente di scrivere e realizzare loghi su ‘patch’ (piccole o grandi che siano) oppure direttamente sui capi. La ‘Grafica Tessile’ può anche imprimere su capi di abbigliamento scritte di qualità che resistono nel tempo anche ai lavaggi.

La tecnica del ricamo è una personalizzazione dei tessuti diversa rispetto alla stampa, per garantire una maggiore durabilità del risultato, oltre al fatto di poter essere applicato praticamente su ogni capo, a differenza della stampa che a seconda del materiale può variare il risultato. Per non parlare della qualità che deve essere vista ma anche ‘toccata’ per essere capita.

Una forma d’arte quella della ‘Grafica Tessile’, che porta una ventata di novità per la provincia di Imperia, dove non esisteva un prodotto del genere. Il cliente può vedere a video e anche a prodotto finito la qualità del ricamo, prima di procedere all'effettiva fase del passaggio sui tessuti. Per creare scritte e loghi viene utilizzato un software professionale, che fornisce tutte le informazioni, come misura, colore, sequenza, tipo di punto e valori punto.

L’azienda, oltre al prodotto ricamo e impressione sui tessuti, può fornire qualsiasi tipo di abbigliamento da personalizzare, sia per i privati che per associazioni sportive e aziende. Qualità e professionalità, in questo caso, non fanno rima con prezzi eccessivi. Anzi sono assolutamente competitivi. Il consiglio è quello di recarsi di persona, dopo aver preso appuntamento, per capire effettivamente quali prodotti e servizi può fornire la ‘Grafica Tessile’ al cliente.