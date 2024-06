Sanremo: al 'nuovo' punto nascite del 'Borea' è venuto alla luce il 100° bimbo dalla riapertura (Foto)

A quattro mesi dalla sua apertura il 'nuovo' punto nascite di Sanremo spegne le 100 candeline. Mercoledì scorso, infatti, è venuto alla luce il nascituro numero 100, un bimbo figlio di una coppia del Bangladesh residente a Sanremo.

“Siamo molto soddisfatti – sottolinea il DG di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera -stiamo parlando di un reparto di eccellenza composto da due sale parto, di cui una demedicalizzata per i parti a basso rischio ostetrico, modello ‘Casa del Parto’, un ambiente familiare e casalingo. Ma non solo, è garantita la gestione dell'emergenza con guardia attiva anestesiologica, ginecologica e neonatologica, oltre alla dotazione completa di elettromedicali ed emocomponenti. un valore aggiunto per il territorio, frutto di un grande lavoro di squadra svolto in sinergia con Regione Liguria e Istituto Gaslini”.

Ma veniamo ai numeri: per quanto riguarda le mamme il 57% sono italiane, mentre il restante 43% è così suddiviso: 15% europee, 9% asiatiche, 1% nordamericana, 9% sudamericane e 9% africane. Su 100 nuovi nati (di cui 16 con parto cesareo), 65 sono maschi e 35 femmine. Infine da febbraio ad oggi dal fronte degli interventi medici, sono stati gestiti 424 casi provenienti dal Pronto Soccorso e l'attività di Day Hospital e Day Surgery si attesta sulle 34 prestazioni.