Elezioni Sanremo: Mager e 'suoi' giovani "1.300 preferenze dai 22 candidati under 35, avanti con loro" (Video)

“Uno dei risultati che più mi rende orgoglioso del primo turno elettorale sono le circa 1.300 preferenze ricevute dai 22 candidati under 35 della nostra coalizione civica per Sanremo. Si tratta di un numero straordinario”.

Interviene in questo modo Alessandro Mager, candidato a sindaco per quattro liste civiche a Sanremo. “Per dare un ordine di grandezza – prosegue - ci sono liste di partiti politici nazionali in cui tutti i candidati, insieme, hanno preso meno di 1.000 preferenze. Io ero convinto che dai nostri giovani sarebbe arrivato un grande risultato. Da oltre 6 mesi mi confronto con loro ogni giorno affinché mi trasmettano le istanze del mondo dei sanremesi loro coetanei, tutte confluite nel programma della nostra coalizione civica. Anche le risposte ricevute direttamente in occasione degli eventi che abbiamo organizzato, non solo aperitivi e feste, ma anche un ciclo di incontri con professionisti per affrontare i problemi degli adolescenti, degli universitari, delle giovani coppie e dei giovani lavoratori, sono state molto interessanti e mi hanno permesso di capire le esigenze dei giovani di questa città. Ho tutto dentro di me. Il 23 e il 24 giugno possiamo fare qualcosa di veramente grande e fare tesoro dell’entusiasmo e della preparazione di questi giovani eccezionali, almeno 3 o 4 dei quali prenderanno direttamente posto in amministrazione in caso di nostra vittoria. E ce la faremo”.

Giulia Sepe (Anima) ha detto in merito: “Ringrazio Alessandro che dal primo giorno di questa campagna elettorale mi ha coinvolto attivamente e mi ha fatto sentire a casa, in un ambiente difficile come quello della politica. In questi mesi di campagna elettorale tutti i candidati hanno affermato insistentemente che avrebbero ascoltato le istanze dei giovani, e che avrebbero assicurato loro un’adeguata rappresentanza in amministrazione. Mi pare che il risultato di questo primo turno elettorale renda evidente che solo Alessandro Mager ha saputo mantenere questa promessa e la manterrà in futuro. Non vedo l’ora di continuare a lavorare con Alessandro nei prossimi 5 anni”.

Lorenzo Sicignano (Sanremo al Centro): “Sono molto fiero del risultato raggiunto da me e dai miei amici della coalizione civica. Con le iniziative che abbiamo portato avanti in questi mesi di campagna elettorale abbiamo ascoltato il mondo dei giovani e abbiamo elaborato soluzioni concrete, tutte confluite nel programma della coalizione. Io mi sono dedicato prevalentemente alle iniziative culturali e agli eventi, quale ad esempio la serata a Monte Bignone per ammirare l’aurora boreale, che è stato un grandissimo successo. Sarò al fianco di Alessandro per coltivare la proposta culturale della città di Sanremo nei prossimi anni”.

Giovanni Bestagno (Idea Sanremo, 388 preferenze personali): “La città ha dato una risposta straordinaria alla candidatura dei giovani e ne sono profondamente grato. Le ragioni del successo stanno in un progetto partito da molto lontano, in cui Alessandro mi ha coinvolto fin dal primo momento. Ritengo che chi accusa Alessandro Mager di non rappresentare innovazione e cambiamento non sia in buona fede. Mai prima d’ora si era avuto un simile riscontro dei giovani a una candidatura a sindaco e una simile voglia di innovazione. Noi giovani di Mager, che grazie alle preferenze ottenute siederemo direttamente in amministrazione, saremo la garanzia di questa innovazione. Alessandro Mager si è impegnato direttamente con me e tutti noi alla creazione di un tavolo permanente di confronto con i giovani della città. Il 23 e 24 giugno votate Alessandro Mager per far sì che la voce dei giovani sia il fulcro della futura amministrazione”.

Erano presenti i candidati Luca Baldassarre, Francesco Ciuffi e Giulia Sepe (Anima), Giovanni Bestagno e Fabiana Valenziano (Idea Sanremo), Lucrezia Dalmasso (Forum Sanremo), e Lorenzo Sicignano (Sanremo al Centro).