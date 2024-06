Ventimiglia, santa messa e distribuzione del pane benedetto: tradizione rispettata a Sant'Antunin (Foto e video)

Santa messa e distribuzione del pane benedetto. Tradizione rispettata nel parco verde degli alpini ventimigliesi di Sant'Antunin a Trucco, frazione di Ventimiglia, dove, nel pomeriggio odierno, è stato celebrato Sant’Antonio di Padova.

Un momento di ritrovo, di preghiera e di convivialità per la comunità di Trucco ma non solo. "La tradizione nasce tanto tempo fa e prende lo spunto dal 'Miracolo di Tommasino'" - racconta il capogruppo onorario del gruppo Ten. Beppe Cumina di Ventimiglia dell'associazione nazionale alpini sezione di Imperia Dario Canavese - "Ottenuta la guarigione del figlio, dietro intercessione di Sant'Antonio, la madre del bimbo decise di offrire al convento, per un certo periodo di tempo, tanto pane quanto pesava il suo bambino, affinché potesse essere ridonato alle mamme povere. E' per questo motivo che, da allora in poi, si usa offrire un 'pane benedetto' ai fedeli e agli alpini ogni anno il giorno di Sant'Antonio di Padova".

I presenti si sono ritrovati, nel pomeriggio, nell'incantevole location, in mezzo alla natura, che ospita la chiesetta di Sant'Antunin e la sede degli alpini ventimigliesi, per ascoltare la santa messa, officiata da don Mario, e prendere il pane benedetto per l'occasione. Infine, hanno potuto assaggiare prelibatezze locali.