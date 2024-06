Grande festa a Olivetta San Michele per il santo patrono. La comunità si è, infatti, riunita, in mattinata, per celebrare Sant'Antonio di Padova.

Alla presenza di autorità civili, locali e regionali, militari e religiose si è tenuta la celebrazione della santa messa e si è svolta, in seguito, la processione lungo le vie del paese. Infine, è stato proposto un piccolo buffet in piazza.

I festeggiamenti per il santo patrono proseguiranno questa sera con il festino.