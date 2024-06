Elezioni Amministrative Sanremo: come potrà essere la Giunta in caso di vittoria di Rolando o Mager?

Come potrebbe essere la Giunta in caso di vittoria di uno o dell’altro candidato alla carica di sindaco di Sanremo? Dopo il voto di sabato e domenica ed i risultati (attesi per ore) di lunedì, da ieri si parla di eletti, posti in Consiglio comunale e, ovviamente, quelli in Amministrazione senza poi parlare di quelli di sottogoverno nelle partecipate, per i quali bisognerà aspettare settimane dopo l’insediamento del primo cittadino.

Qualora dovesse essere eletto Gianni Rolando, il consiglio di maggioranza dovrebbe essere composto da cinque consiglieri di Fratelli d'Italia (Luca Lombardi, Antonino Consiglio, Elisa Balestra, Davide Verrando, Ethel Moreno), quattro per Sanremo Domani (Marco Damiano, Monica Rodà, Rebecca Piana, Claudio Battaglia), due per Andiamo! (Massimo Rossano e Francesca Zoccarato) e altrettanti sia per Lega (Daniele Ventimiglia e Teresa Trentinella) sia per Forza Italia (Patrizia Badino e Andrea Artioli).

All'opposizione invece, oltre ai candidati Alessandro Mager e Fulvio Fellegara, i membri rimanenti sarebbero: Alessandro Sindoni, Ester Moscato ed Enza Dedali (Anima), Vittorio Toesca Caldora (Generazione Sanremo), Alessandro Il Grande (Sanremo al centro), Davide Giovanni Bestagno (Idea Sanremo) e Marco Cassini (PD).

E come potrebbe essere composta la Giunta di Rolando? Fatto salvo che dovrà essere rispettata la percentuale tra uomini e donne, la carica di vice Sindaco dovrebbe andare a Fratelli d’Italia con in pole position Antonino Consiglio, mentre tra gli Assessori potrebbero trovare posto uno tra Ethel Moreno e Davide Verrando. C’è anche Luca Lombardi che, però, potrebbe anche fare il Presidente del Consiglio. In quota Lega è certo un posto da Assessore per Daniele Ventimiglia, mentre nella lista del Sindaco se lo giocano Marco Damiano, Monica Rodà e Claudio Battaglia. Senza dimenticare Andrea Artioli e Simone Baggioli per Forza Italia e Massimo Rossano da ‘Andiamo”!

Se invece dovesse essere Alessandro Mager a essere eletto sindaco il Consiglio Comunale sarebbe composto da: Alessandro Sindoni, Ester Moscato, Enza Dedali, Giovanni Mascelli, Luca Marvaldi, Mauro Menozzi, Antonio Cavallero (Anima), Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè, Silvana Ormea (Sanremo al centro), Davide Giovanni Bestagno, Massimo Donzella, Alessandra Pavone (Idea Sanremo), Giuseppe Sbezzo Malfei, Anna Roberta Di Meco (Forum Sanremo).

All'opposizione invece, oltre ai candidati Gianni Rolando e Fulvio Fellegara, i membri rimanenti sarebbero: Vittorio Toesca Caldora (Generazione Sanremo), Marco Damiano (Sanremo Domani), Massimo Rossano (Andiamo!), Daniele Ventimiglia (Lega), Patrizia Badino (Forza Italia), Luca Lombardi e Antonino Consiglio (Fratelli d'Italia).

La Giunta guidata da Alessandro Mager potrebbe rivedere Alessandro Sindoni in qualità di vice Sindaco, ma se passasse la mano da Presidente del Consiglio Alessandro Il Grande, ecco che il leader della classifica dei voti di quest’anno potrebbe sedere sullo scranno accanto al sindaco. Tra gli Assessori molti i nomi della precedente Amministrazione, ovvero Giuseppe Faraldi, Massimo Donzella, Mauro Menozzi e Silvana Ormea ma anche novità come Giuseppe Sbezzo Malfei ed Enza Dedali.

La formazione dei due consigli comunali è ovviamente assoggettata alla scelta degli Assessori. Nel caso in cui questi vengano presi dai consiglieri eletti, si libererebbero gli spazi per chi al momento è fuori.