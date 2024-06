Appassionati di moto? Il 23 giugno a Ventimiglia non perdete il 16° Raduno Motociclistico organizzato dal DOC Riviera dei Fiori - Ducati Official Club! (Foto)

Motociclisti, a raccolta! Domenica 23 giugno a Ventimiglia è in arrivo il 16° Raduno Motociclistico DOC Riviera dei Fiori - Ducati Official Club: non perdete l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile tra giro in moto, musica e tanta convivialità.





Un po' di storia

Il DOC Riviera dei Fiori - Ducati Official Club nasce nel 2015 come nO DUCATI nO PARTY CLUB VENTIMIGLIA dalla passione di un gruppo di motociclisti amanti delle Ducati. Dal 2023 per volere della casa madre, la denominazione del Club cambierà in DOC Riviera dei Fiori - (Ducati Official Club). Nel corso degli anni, il club ha organizzato numerosi raduni, incontri e motogiri, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di moto della zona.





Un Raduno aperto a tutti i motociclisti

Il raduno quest'anno, rispetto alle precedenti edizioni, si concentrerà in un'unica giornata ricca di emozioni. Il ritrovo ed iscrizione è previsto domenica 23 giugno dalle ore 8:15 sul lungomare Resentello Ventimiglia e colazione presso il Bar la Granita. I partecipanti saranno allietati dallo spettacolo degli sbandieratori ventimigliesi del Sestiere Burgu e, per poi partire verso le 10:15 per un affascinante motogiro nella vicina Costa Azzurra. Il rientro è previsto a Camporosso, località Bigauda, presso il Palatenda.





A partire dalle ore 12:30, un gustoso pranzo organizzato dalla cooperativa Spes di Ventimiglia, attenderà tutti i partecipanti, allietati da musica dal vivo con la "Big Trouble Band" e da uno spettacolo con ragazze brasiliane "Gruppo Shekyna Brasil Samba".

Non mancheranno premiazioni varie e gadget per i motociclisti.





Perché partecipare?

Un'occasione unica per incontrare altri appassionati di moto: scambiare opinioni, consigli ed esperienze e stringere nuove amicizie.

Per trascorrere una fantastica giornata all'aperto all'insegna della passione per le due ruote e del divertimento.

Per vivere un'esperienza indimenticabile!





Per info e iscrizioni:

Le iscrizioni al raduno sono aperte a tutti i motociclisti, indipendentemente dalla marca della moto.

È possibile iscriversi durante l'evento presso il Piazzale Resentello a Ventimiglia.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook del club o chiamare al 335 6744945 Carlo e al 333 7906251 Sandro.

Non perdete l'occasione di vivere una giornata indimenticabile all'insegna di motori, musica e divertimento!







16° MOTORADUNO (APERTO A TUTTE LE MOTO)

DOC RIVIERA DEI FIORI



DOMENICA 23 GIUGNO 2024 - VENTIMIGLIA (IM)



PROGRAMMA:



- RITROVO VENTIMIGLIA PIAZZALE RESENTELLO

- PASSEGGIATA OBERDAN LUNGOMARE DALLE ORE 8.15



- ISCRIZIONI PARTECIPANTI (GADGET)



- COLAZIONE PRESSO BAR “LA GRANITA” CAFFE’ + BRIOCHE

- SPETTACOLO BANDIERATORI SESTIERE BURGU



- PARTENZA PER IL GIRO PREVISTA ALLE ORE 10:15



- MOTOGIRO (DIREZIONE FRANCIA) PORTARE I GUANTI



RIENTRO A CAMPOROSSO PALATENDA BIGAUDA

-

12.30 CIRCA APERITIVO E PREMIAZIONI “MOTO REGINA 2024” E “DUCATI SPECIAL 2024”



- ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA E DI MODELLISMO (MINIATURE SCALA 1/18)



- 1° PARTE SHOW BRASILIANE GRUPPO “ SHEKYNA BRASIL SAMBA“



- PRANZO ORGANIZZATO DALLA COOP SPES DI VENTIMIGLIA



- MUSICA DAL VIVO CON LA BAND BIG TROUBLE



- 2° PARTE SHOW BRASILIANE GRUPPO “ SHEKYNA BRASIL SAMBA“



- PREMI VARI DOPO LE 14.00



- ORE 17.30 CIRCA FINE MANIFESTAZIONE



ISCRIZIONE: € 15,00 COLAZIONE GADGET GIRO APERITIVO

ISCRIZIONE: € 35,00



COLAZIONE GADGET GIRO APERITIVO PRANZO PREMI AD ESTRAZIONE



TUTTI GLI ORARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE



PER INFORMAZIONI:



SANDRO: +39 3337906251

CARLO: +39 3356744945