Il caso Nessie Guerra torna a ‘Chi l’ha visto?’, il padre della sanremese bloccata in Egitto: “In centro ci è saltato addosso, ha provato a strapparci via la bambina”

La trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ è tornata a occuparsi del caso di Nessie Guerra, la giovane sanremese, originaria di Ceriana, bloccata in Egitto. Il marito Tamer, infatti, ha sequestrato i documenti della figlia bloccandola, di fatto, nel Paese africano. Oltre ad aver denunciato la moglie per adulterio, reato per cui Nessie ha già trascorso un giorno in carcere e rischia di finire a processo.

Da settimane la donna chiede aiuto alle autorità italiane per poter fare ritorno in Italia, affidandosi anche alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli che ha ospitato in studio il padre di Nessie, Gian Paolo, e il suo avvocato Agata Armanetti. Nei video inviati alla trasmissione Nessie non fa giri di parole: “È una vita nel terrore, non è vita. Mi picchiava ogni volta che c’era una discussione, anche quando ero incinta”. E poi c’è quella foto, Nessie con il volto insanguinato dopo le botte.

La redazione di ‘Chi l’ha visto?’ ha contattato Tamer che, però, ha dato versioni dei fatti a dir poco discutibili. “Sono stato assolto dal mio Signore - risponde quando gli si contesta la denuncia per le aggressioni e le persecuzioni a un’altra donna, a Genova - Dio mi ha assolto”. E poi: “Non voglio che mia figlia cresca in Italia dove non viene proibito il riprovevole. In Italia ci sono trans ovunque, ci sono azioni turpi. Dio mi ha detto anche che ‘Chi l’ha visto?’ Si sarebbe occupato di Nessie, l’ho letto nel corano”. Il tutto corredato da un video in cui l’uomo sostiene di vedere degli angeli.

“È una persona con un problema di equilibrio, sappiamo che fa uso di fentanyl e cocaina, ma lui dice che i drogati siamo noi - ha commentato in studio Agata Armanetti, avvocato della famiglia Guerra - quando Nessie si è innamorata di quest’uomo era molto giovane, lui veniva da una serie di storie in cui manipolava le situazioni e le donne. In un caso ha riportato una condanna che deve scontare. Nessie ora rischia di essere incarcerata per adulterio, chiedo aiuto alle autorità italiane”.

“In centro ci è saltato addosso e ha tentato di strapparci via la bambina prendendola per le gambe - ha aggiunto Gian Paolo Guerra, padre di Nessie - ingenuamente sono stato uno stupido, mi sono fatto intortare, sembravano innamorati. Fino a quando non siamo andati in visita in Egitto, probabilmente le ha vietato di dirci delle cose”.

Una situazione estremamente delicata, una giovane mamma bloccata in Egitto insieme alla figlia che non può espatriare, il rischio di essere nuovamente aggredita e il pericolo di finire in carcere da vittima di violenze, ma accusata di adulterio.