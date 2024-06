Sanremo: ritardi dei dati ufficiali, ieri alle 19 una sola sezione dal Comune e per fortuna che c'erano i 'point'

Una attesa infinita, almeno per i risultati ufficiali, colmata solo da quelli che arrivavano ai point dai rappresentanti di lista sparsi nei diversi seggi della città. Un ritardo senza precedenti, almeno a nostra memoria, che ha lasciato con il fiato sospeso chi attendeva il dato definitivo, seppur annunciato.

Il ballottaggio Rolando-Mager era nell’aria, con l’incognita Fellegara sempre in agguato. Fin dai primi riscontri ufficiosi è stato confermato ma, resta incredibile che alle 19 e dopo cinque ore dall’apertura delle urne per la conta dei voti, da palazzo Bellevue era stata ufficializzata una sola sezione sulle 56 presenti. Un dato riguardante 216 voti che poco o nulla valeva per il risultato finale.

E allora ci si è dovuti accontentare dei risultati dei tre point principali che, fortunatamente, sulla base di circa 30 sezioni scrutinate, offrivano alla stessa ora un risultato più o meno simile, anche se basato su sezioni differenti. E intanto il ritardo dei dati ufficiali perdurava, fino a tarda sera. Alle 21.30, ora in cui il nostro giornale ha chiuso la lunga maratona televisiva iniziata alle 14.30, le sezioni scrutinate ufficialmente erano poco più di trenta, diventate 50 poco prima di mezzanotte.

Quando le lancette dell’orologio passavano al giorno dopo, si è arrivati a 54 sezioni ma, ancora adesso ne mancano ancora due, la 7 e la 20. Nel corso della giornata di ieri si è parlato di contestazioni di molti voti che, quindi, hanno provocato i ritardi. Le due sezioni mancanti, comunque, non cambieranno di molto il dato relativo ai candidati a sindaco, ma serviranno per il conteggio delle preferenze.

Al momento, sui 24.353 votanti (sempre delle 54 sezioni aggiornate) sono stati 23.527 i voti validi, 180 le schede bianche, 632 quelle nulla con 8 voti annullati e 6 contestati. Ora attendiamo l’inserimento delle ultime due sezioni.

(Sotto tutti i voti, sezione per sezione, di candidati a sindaco, preferenze e liste)