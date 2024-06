Sanremo: dopo oltre 26 ore concluso definitivamente lo spoglio delle schede, Rolando sopra di 10 punti

A 26 ore dall’inizio dello scrutinio, finalmente è terminato lo spoglio delle schede per le elezioni Amministrative di Sanremo. Dopo l’impasse di questa notte ed il rimando delle schede (QUI) di due seggi (il 7 della scuola in via Panizzi e il 20 delle scuole del Borgo), nel primo pomeriggio sono state riconteggiate in tribunale e, quindi, trasmesse al ministero.

Molti i problemi che si sono registrati, oltre alle due sezioni già menzionate, in altre che hanno visto la consegna dei sacchi con le schede in extremis, anche oltre le due di notte ma comunque in tempo utile. Purtroppo quest’anno solo 16 presidenti di seggio avevano precedenti esperienze mentre tutti gli altri erano al loro primo appuntamento con le elezioni. Nonostante i corsi di formazione organizzati dal comune e i controlli in tutti i seggi, è stato un scrutinio difficile, culminato proprio con il rinvio delle schede al tribunale dai seggi 7 e 20.

Alle 16,30 di oggi, comunque, è stato pubblicato il dato definitivo che, tra l’altro, conferma quanto anticipato ieri sera al termine della nostra trasmissione in diretta, relativo ai 10 punti percentuali di vantaggio per Gianni Rolando su Alessandro Mager. Le ultime due sezioni hanno portato l’esponente del centrodestra al 42,37% dei voti, contro il 32,31% del rivale al prossimo ballottaggio. Minimi gli spostamenti degli altri risultati per i quattro ‘sconfitti’.

E' intanto in corso il riconteggio di tutte le schede, come da prassi, che terminerà domani. Secondo fonti ben informate non è escluso che possa anche esserci una modifica ai dati definitivi.

Tra le liste poche le modifiche alle percentuali con Anima che rimane il primo ‘partito’ di Sanremo con il 14,57%, davanti a Fratelli d’Italia al 13,83%, Sanremo Domani con il 10,73%, Generazione Sanremo 8,29%, Sanremo al Centro 7,90%, Andiamo! 7,10, Partito Democratico 6,60%, Idea Sanremo 6,06%, Lega 5,92%, Forza Italia 5,55%, Forum Sanremo 4,24%, Movimento 5 Stelle, Progetto Comune 3,58%, Indipendenza! 1,13%, Polo Civico Sanremo 2024 0,49%, Udc 0,31%.

Ora la commissione elettorale sanremese deve attendere lunedì prossimo, quando scadranno i 7 giorni in cui si possono presentati gli 'apparentamenti'. Presumibilmente martedì o mercoledì della prossima settimana sarà sorteggiato il posizionamento dei due candidati sulla scheda elettorale.