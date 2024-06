Elezioni Sanremo: inviate alla Prefettura le schede delle sezioni 7 e 20, a breve verrà rifatta la conta dei voti

Sarà la Prefettura, nel corso delle prossime ore, a rifare la conta dei voti delle sezioni 7 e 20 (rispettivamente delle scuole di via Panizzi e di quelle del Borgo) per terminare lo scrutinio delle elezioni Amministrative di Sanremo, rimasto bloccato questa notte.

Dopo essere arrivati a quota 54, infatti, dal Comune di Sanremo è stata alzata bandiera bianca per le due sezioni mancanti, dove i presidenti di seggio non sono riusciti a dirimere le contestazioni espresse dai diversi rappresentanti di lista. A quel punto, giunti alle 2 di notte ed a 12 ore dall’apertura dei conteggi, come prevede la Legge le schede sono state sigillate nei sacchi di consegna al Comune e, invece, hanno preso la via della Prefettura dove oggi sarà rifatta la conta dei voti.

Bisognerà quindi attendere ancora per avere il quadro definitivo dei risultati, che ovviamente non cambieranno di molti le percentuali dei candidati a sindaco e delle liste, ma che potrebbero far cambiare qualcosa nelle preferenze e nell’eventuale ingresso in Consiglio per alcuni candidati.

C’è infatti attesa per i dati definitivi, anche per poter stilare un primo quadro di un eventuale conformazione del consiglio comunale se vince uno o l’altro candidato (Rolando e Mager) al ballottaggio previsto tra 15 giorni.