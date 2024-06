Elezioni Sanremo: dopo il primo turno oggi riprende la campagna elettorale, il 19 al Bay la 'sfida finale' tra Rolando e Mager

Dopo la lunga maratona elettorale di ieri, con i ritardi dei risultati e le due sezioni ancora mancanti (in attesa delle ultime preferenze), oggi riparte ufficialmente la campagna elettorale. Due i candidati che si sfideranno, Gianni Rolando ed Alessandro Mager, e due schieramenti che si giocheranno l’accesso a palazzo Bellevue.

Nel corso della trasmissione di ieri, più volte abbiamo cercato di ‘estorcere’ agli schieramenti sconfitti (in particolare quello di Fulvio Fellegara) le intenzioni per un eventuale voto dall’una o dall’altra parte al ballottaggio. Bocche super cucite in merito con il solo segretario del Pd, Cristian Quesada, che ha più volte confermato di volersi basare solo su scelte e programmi dei due sfidanti.

Dietro le quinte c’era, tra gli sconfitti, chi evidenziava la volontà di non votare e chi, invece, stava già pensando a chi sostenere al secondo turno. Saranno sicuramente 15 giorni di fuoco, in attesa del voto che è previsto tra due settimane. Dopo la ‘sbornia’ di numeri e dati di ieri, a breve riprenderanno gli incontri, gli aperitivi ed i caffè ma anche comunicati e pubblicità di ogni genere.

E non mancheranno i confronti, questa volta a due. Il nostro giornale da appuntamento a tutti per mercoledì 19 giugno alle 20.30, al Bay Club di corso Trento Trieste, quando Gianni Rolando ed Alessandro Mager incroceranno i guantoni per quella che si preannuncia la ‘sfida finale’ in attesa delle classiche chiusure di campagna del venerdì sera e del successivo voto.

Che la tenzone possa iniziare, quindi, visto che le ‘armi’ della promozione di nomi e marchi sono pronte e anche i candidati alla carica di consigliere sono pronti a tornare in strada per convincere più sostenitori possibili a tornare a votare tra 15 giorni.