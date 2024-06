Bilancio e obiettivi raggiunti: Ventimiglia festeggia un anno di Amministrazione Di Muro (Foto)

Sicurezza, decoro, controllo del territorio, contrasto dell’abusivismo commerciale, nuova passerella, verde pubblico e raccolta differenziata sono solo alcuni dei temi trattati ieri sera nel corso dell'evento dedicato al primo anno di mandato dell’Amministrazione guidata dal sindaco Flavio Di Muro, che, insieme ad assessori e consiglieri, ha esposto un bilancio dell’attività svolta finora e gli obiettivi raggiunti rispetto al programma elettorale in base al quale, il 30 maggio 2023, è stata eletta l'Amministrazione.

Tante persone si sono riunite, per l'occasione, al Forte dell’Annunziata, tra le quali anche il consigliere regionale Sonia Viale e il presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana. "Sono molto orgoglioso di essere il sindaco di Ventimiglia" - afferma il primo cittadino - "Siamo cresciuti molto insieme alla mia squadra, molti assessori e consiglieri sono alla loro prima esperienza politica ma hanno fatto salti da gigante. Fondamentale è stato il gioco di squadra".

Ai cittadini, alle associazioni e ai comitati presenti è stato, inoltre, sottoposto un questionario per permettere all'Amministrazione comunale di conoscere direttamente il pensiero della cittadinanza sull’operato della Giunta. Il questionario era suddiviso per aree tematiche come sicurezza, igiene urbana, politiche sociali e turismo. Un'occasione per poter esprimere giudizi, consigli o suggerimenti al lavoro svolto finora dall'Amministrazione Di Muro. I risultati del “sondaggio” saranno, infatti, utilizzati per indirizzare l’operato, le scelte e gli indirizzi politico-amministrativi dell’Amministrazione nel corso dell’anno successivo.