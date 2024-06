Tutto pronto per il il 1° Raduno Marina degli Aregai: evento dedicato alle auto e moto d'epoca (foto)

Il Museo dei Trasporti di La Spezia / Sezione di Taggia (IM), organizza nella splendida Liguria di Ponente, il 1° Raduno Marina degli Aregai, dedicato alle auto e moto d'epoca che si terrà Domenica 16 giugno 2024. Un appuntamento ricco di eventi che partirà da Taggia (IM) per arrivare nella suggestiva cornice del Porto di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare (IM).

Un raduno dedicato agli appassionati dei veicoli storici, grazie anche alla presenza di MaFra, gli specialisti per il lavaggio, la pulizia e la protezione dell'auto in ambito professionale, che oltre ad omaggiare i partecipanti con un kit prodotti e gadget, prepareranno tutte le auto ante anni '70 (iscritte al registro ASI), che vorranno partecipare al "Concordo d'eleganza by Ma-Fra".

Una giornata per tutta la famiglia, a partire dalla registrazione dei veicoli nell'area del Museo Nazionale dei Trasporti / sez. Taggia, dove sarà possibile visitare l'esposizione permanente e la sezione dei plastici ferroviari con treni elettrici in movimento che faranno la gioia dei bambini di tutte le età!

Dopo la sfilata, che attraverserà il centro storico di Taggia e il litorale di Santo Stefano al Mare, arrivati al Porto di Marina degli Aregai, la giornata proseguirà con DJ set, coreografie di ballerine sulle musiche dagli anni '40 ai '60, le modelle acconciate sul posto dagli stylist di Gori Parrucchieri con pettinature dagli anni '40 agli anni '60 sfileranno tra i veicoli esposti e dopo la premiazione, chiuderà il raduno il concerto dei “Distillery” con sonorità Rock e Blues.

Madrina d'eccezione dell'evento sarà Ilaria Salerno, Miss Social Liguria 2023.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/radunomarinadegliaregai

Iscrizioni: https://www.ibcard.it/eventi/4712-1-raduno-marina-degli-aregai-auto-e-moto-d-epoca1319

Email: sedetaggia@museonazionaletrasporti.it Telefono: 327 172 3743

In allegato il programma della manifestazione