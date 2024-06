Risultati elezioni, Senatore Berrino: "Un successo globale in provincia di Imperia"

"Esprimo grandissima soddisfazione per il risultato provinciale di FdI. Siamo il primo partito in Provincia con 23.678 voti che rappresentano il 33.4 % del totale . Siamo il partito più votato in 59 comuni su 66 e siamo il primo partito a Imperia, Sanremo e Ventimiglia. Un sincero grazie ai dirigenti provinciali e locali, ai tesserati e a tutti gli elettori che ci hanno scelto e che hanno espresso tantissime preferenze per Giorgia Meloni e per il nostro candidato ligure Stefano Balleari, secondo per preferenze dopo Giorgia". Così il Presidente di Fdi Provincia di Imperia, Senatore Gianni Berrino.