Elezioni Europee: il coordinatore provinciale di Forza Italia Baggioli "Un grande lavoro di squadra"

“Il risultato di Forza Italia dopo lo spoglio dei voti per le elezioni europee (per le amministrative si procederà oggi pomeriggio dopo le 14) è sinonimo del grande lavoro messo in campo da tutta la squadra provinciale”. Interviene in questo modo il coordinatore provinciale degli ‘azzurri’, Simone Baggioli.

“Abbiamo raggiunto e superato il 10% - prosegue - con punte dell’11%. Ottimo risultato a livello nazionale con un 9,2%. In provincia avremmo potuto fare meglio ma le ultime notizie di cronaca dei giorni prima del voto hanno sicuramente determinato una sensibile contrazione della percentuale che comunque è stata colmata grazie al voto recuperato anche da elettori presenti in altre liste di coalizione soprattutto a Sanremo, città con maggior numero di elettori in termini assoluti. Ringrazio i tanti elettori che hanno dato il loro contributo. Forza Italia, unica espressione del Partito Popolare Europeo nel nostro Paese, è oggi rappresentante dei moderati, centristi e liberali dove molti cittadini si riconoscono”.

“Questo ottimo risultato in provincia – termina Baggioli - di concerto con quello nazionale, non può che creare ulteriore entusiasmo e passione per un movimento che, da più parti, era dato per spacciato”.