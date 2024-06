Elezioni europee, Balleari: "Ci siamo battuti come leoni, ringrazio chi mi ha sostenuto"

"Grande risultato di Fratelli d'Italia nel Nord Ovest e in Liguria , dove si conferma primo partito e migliora il risultato delle ultime elezioni politiche del 2022. Purtroppo non sono bastati i quasi 15.000 voti per essere eletto e lo dico nella serenità più totale di colui che ha fatto il massimo in questa tornata elettorale!". Con queste parole Stefano Balleari commenta il risultato delle elezioni europee.

"Orgoglioso di quanto raccolto, soprattutto in Liguria, dove l'intera popolazione è quasi pari a quella della città di Milano" - sottolinea - "Orgoglioso di chi ha lavorato per me e per il partito - pancia a terra e con le proprie forze - in questa campagna elettorale. Ci siamo battuti come leoni".