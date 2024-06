Elezioni Amministrative Ospedaletti: Maurizio Taggiasco "Abbiamo persone ma con dignità"

“È vero, abbiamo perso ma con dignità e a testa alta. Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in noi ed in particolare la nostra super Valentina Lugarà che in questa campagna ha dimostrato costanza, temperamento ma soprattutto una grande lealtà, pronta sempre all'ascolto e al confronto. Una vera leader”.

Sono le parole di Maurizio Taggiasco, candidato e sostenitore di Valentina Lugarà, che commenta così il dato elettorale. “Inoltre per ultimo, ma non meno importante, vorrei ringraziare tutta la splendida squadra che ha condiviso con me questo splendido progetto. Con orgoglio infinito un grazie al nostro splendido coordinatore nonché dottore Lorenzo Goppa. Il gruppo continuerà a rimanere unito per il bene del nostro paese continuando ad operare nell'opposizione”.