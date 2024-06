Enzo Becchetti: consigli vincenti sulla Pianificazione Successoria

Nel contesto odierno, la pianificazione successoria e la gestione del patrimonio richiedono soluzioni sempre più sofisticate e su misura. Ecco i consigli del Notaio Enzo Becchetti, per una strategia vincente.

Tra le strategie più efficaci e versatili emerge quella del trust immobiliare, uno strumento giuridico in grado di offrire benefici significativi sia dal punto di vista legale che fiscale.

Comprendiamo meglio cosa conviene, grazie all’aiuto del Notaio da generazioni, Enzo Becchetti .

Notaio Becchetti che cos'è un Trust Immobiliare?

“In termini semplici, il trust immobiliare è un accordo legale in cui una persona (il settlor) trasferisce la proprietà di un immobile a un'altra persona (il trustee) affinché quest'ultima la gestisca a beneficio di terzi (i beneficiari). Questo strumento permette di separare la proprietà legale dell'immobile da quella effettiva, offrendo una protezione robusta contro potenziali rischi.”

I Benefici del Trust Immobiliare nella Pianificazione Successoria

Una delle principali attrattive del trust immobiliare è la sua efficacia nella pianificazione successoria. "Attraverso il trust immobiliare, è possibile delineare esattamente come e quando il patrimonio immobiliare sarà trasferito ai beneficiari," spiega il Notaio Enzo Becchetti , che ha una lunga esperienza nel settore. "Questo strumento offre la possibilità di evitare lunghe e costose procedure testamentarie, garantendo una trasmissione del patrimonio più fluida e sicura."

Il trust immobiliare consente anche di tutelare i beneficiari più vulnerabili, come minori o persone con disabilità, assicurando che il loro patrimonio venga gestito con cura e responsabilità.

"In situazioni dove i beneficiari non sono ancora in grado di gestire autonomamente il proprio patrimonio, il trust immobiliare è la soluzione ideale. Assicura che il patrimonio venga preservato e utilizzato nel loro esclusivo interesse," continua il Notaio Becchetti di Roma.

Vantaggi Fiscali e Protezione dai Creditori

Oltre ai vantaggi successori, il trust immobiliare offre significativi benefici fiscali. Trasferendo la proprietà dell’immobile al trustee, è possibile ridurre l'impatto delle imposte successive, come l’imposta di successione o di donazione.

"La struttura del trust permette di pianificare in modo strategico l’aspetto fiscale, rendendo il patrimonio immobiliare meno oneroso in termini di tassazione," specifica il professionista del diritto immobiliare Enzo Becchetti.

Un ulteriore beneficio riguarda la protezione del patrimonio dai creditori. Una volta che l'immobile è trasferito al trust, esso non è più di proprietà del settlor.

Questo significa che il patrimonio è protetto da eventuali azioni legali o richieste di credito contro il settlor.

"Il trust immobiliare mette una barriera tra il vostro patrimonio e i creditori. È un modo intelligente per proteggere ciò che avete costruito nel corso della vostra vita," afferma ancora l’esperto Notaio di Trust.

In sintesi, il trust immobiliare rappresenta uno strumento potente e versatile nella pianificazione patrimoniale e successoria?

La risposta è si perché offre vantaggi significativi in termini di gestione e protezione del patrimonio, permettendo di assicurare un futuro sereno ai propri cari.

Come conclude il Notaio Enzo Becchetti, "Con un'adeguata consulenza legale e notarile, il trust immobiliare può diventare la chiave di volta per una gestione patrimoniale sicura ed efficiente."

Per chiunque desideri approfondire l'argomento e valutare l'adozione di questa strategia, è altamente consigliabile consultare un esperto del settore, così da ottenere una pianificazione personalizzata e ottimale nel rispetto delle normative vigenti.