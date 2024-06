Ventimiglia: agli arresti domiciliari, ma esce per andare al casinò, arrestato dai Carabinieri

La scorsa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia hanno arrestato un ventenne del posto, per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Tutto ha avuto inizio intorno alle tre di notte, quando nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via Tenda, è stata fermata un'autovettura con ben otto persone a bordo. Tutti ragazzi molto giovani che hanno subito mostrato i loro documenti ai Carabinieri, ben consapevoli della bravata. Tutti ad eccezione di uno che invece cercava come poteva di sottrarsi all’identificazione, approfittando del buio e della confusione del momento, ignorando però il fatto di essere stato notato proprio per primo dai militari, in quanto ben conosciuto per i suoi già significativi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Dopo un breve tentativo di resistenza il ragazzo, che ironia della sorte proprio oggi compie venti anni, è stato arrestato in flagranza per il reato di evasione e tra i suoi effetti personali è stato trovato anche uno scontrino attestate un suo prelievo qualche ora prima al bancomat del Casinò di Sanremo, dove verosimilmente aveva trascorso la serata forse per festeggiare il compleanno.

Portato in caserma, dopo le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato in stato di arresto al suo domicilio dove attualmente si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito di convalida.