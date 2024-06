Sanremo, scalinata tra via Agosti e via Martiri nel degrado da oltre un anno, residenti e commercianti: "Bisogna fare qualcosa" (Foto)

No, i residenti e i commercianti di via Pietro Agosti sono stanchi di aspettare. I lavori mai terminati sulla scalinata che porta in via Martiri continuano ad essere un disagio per chi la percorre e un pensiero costante per chi ci lavora. La possibilità che qualcuno si faccia male, o che, a causa di piogge abbondanti, possa esserci un allagamento, è sempre dietro l’angolo.

La scalinata in questione, come detto, si trova in via Pietro Agosti, poco prima del supermercato In's e subito dopo il negozio Zampa & Verde. I lavori, iniziati da oltre un anno, sono fermi da mesi e per questo motivo residenti e commercianti, uniti, chiedono un pronto intervento.

“La situazione è ferma dallo scorso inverno – spiega una commerciante della zona – Bisogna che questi lavori vengano terminati nel minor tempo possibile. Oltre al fatto che non sono proprio belli da vedere. Ogni volta che piove la zona si allaga, cresce il muschio e comunque, soprattutto per gli anziani, c’è il rischio di farsi male. Noi abbiamo segnalato più volte, speriamo che la situazione possa cambiare”.