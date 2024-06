Ventimiglia festeggia un anno di Amministrazione Di Muro: questionario per i cittadini

All’evento organizzato dal comune di Ventimiglia in occasione del primo anno di mandato dell’Amministrazione guidata dal sindaco Flavio Di Muro, che si terrà domani al Forte dell’Annunziata alle 18:30, sarà sottoposto ai cittadini, alle associazioni e ai comitati presenti un questionario.

Nelle intenzione dell’Amministrazione vi è, infatti, la volontà di conoscere direttamente il pensiero della cittadinanza sull’operato della Giunta. Il questionario sarà suddiviso per aree tematiche - tra le quali, a titolo d’esempio, sicurezza, igiene urbana, politiche sociali e per il turismo - e, chi lo vorrà, potrà esprimere il proprio giudizio circa il gradimento delle diverse misure adottate dall’esecutivo cittadino in questo primo anno, oltre a consigli o suggerimenti, sempre ben accetti.

I risultati del “sondaggio”, nella consapevolezza che l’ascolto e il confronto diretto con i cittadini rappresenti un valore fondamentale, saranno utilizzati per indirizzare l’operato, le scelte e gli indirizzi politico-amministrativi dell’Amministrazione nel corso dell’anno successivo. Si ricorda che l’evento è ad accesso libero e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza.