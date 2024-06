Elezioni europee e comunali, primi cittadini e candidati sindaco dell'estremo ponente al voto (Foto)

Diversi primi cittadini e candidati sindaco dei comuni dell'estremo ponente ligure in cui si vota anche per le comunali, oltre che per le europee, nella giornata odierna hanno svolto il loro diritto-dovere del voto dando così il buon esempio ai cittadini.

Si sono, infatti, recati nei rispettivi seggi dei loro comuni e, come da tradizione, si sono fatti fotografare mentre inserivano la scheda nell’urna.

Un gesto anche per invogliare i concittadini a recarsi alle urne per votare. C'è tempo fino alle 23.