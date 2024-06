Elezioni europee e comunali, candidati sindaco dell'estremo ponente al voto: i primi ai seggi (Foto)

Seggi aperti dalle 15 di oggi pomeriggio e già diversi candidati sindaco dei comuni dell'estremo ponente ligure in cui si vota anche per le amministrative, oltre che per le europee, hanno espletato il loro diritto-dovere del voto dando così il buon esempio ai cittadini.

Si sono, infatti, recati nei rispettivi seggi dei loro comuni e, come da tradizione, hanno inserito la scheda nell’urna facendosi fotografare per immortalare il fatidico momento.

Per loro ora scatta il periodo di attesa per l’affluenza e i risultati finali.