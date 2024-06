Alle 19 si aggiungono anche Riva Ligure, Castellaro e Dolceacqua ai comuni che hanno già il nuovo sindaco

Anche Riva Ligure e Castellaro si aggiungono ai comuni con un solo candidato a sindaco che possono già vedere confermati i propri primi cittadini. A Riva Ligure, con Giorgio Giuffra, infatti, alle 19 ha votato il 58,69% degli aventi diritto, superando quindi il quorum del 40% più uno. Situazione analoga a Castellaro, con Giuseppe Galatà, dove la percentuale votanti è arrivata al 56,31%. Alla soglia necessaria (con il 47,62% degli aventi diritto) per decretare il sindaco è arrivata pure Dolceacqua che, quindi, conferma Fulvio Gazzola.

A mezzogiorno erano arrivati già al quorum i comuni di Badalucco e Olivetta San Michele. Nei due piccoli centri dell’estremo Ponente ligure, infatti, è stato già superato il 40% più uno, necessario per decretare l’eleggibilità dell’unico candidato presente. Si tratta per Badalucco di Matteo Orengo e per Olivetta di Adriano Biancheri, praticamente confermati alla carica di primo cittadino.

Raggiunto il quorum anche a Montegrosso Pian Latte (Marco Ferrari), Mendatica (Graziano Floccia), Vessalico (Flavio Manfredi) e Ceriana (Maurizio Caviglia).