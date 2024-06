Ventimiglia, lavori alle 'Biancheri': a settembre tutti gli studenti potranno rientrare a scuola (Foto)

A settembre tutti gli studenti potranno rientrare tranquillamente a scuola, i lavori alle 'Biancheri' a Ventimiglia non interromperanno le attività scolastiche. E' stato garantito nel corso di un incontro, avvenuto venerdì, tra Amministrazione comunale, tecnici del Comune e rappresentanti della scuola, dei genitori e della ditta incaricata dei lavori.

Dopo un incontro interno tra Amministrazione e tecnici del Comune, venerdì mattina si è svolto, infatti, un confronto tra il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, l'assessore Domenico Calimera, i consiglieri comunali di minoranza Gabriele Sismondini e Alessandro Leuzzi, l'ingegner Sciandra, il geometra Nocito, i professori Panetta e Musacchio e i genitori sui possibili disagi che i lavori di messa in sicurezza e di adeguamento sismico dell'edificio scolastico in via Roma potrebbero causare agli studenti. "L'incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto della situazione" - dice il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta - "Abbiamo delle date certe: a settembre i bambini entreranno tutti. Si potrebbe dislocare, in seguito, solo il cinquanta per cento degli studenti e le mense saranno garantite. Vigileremo che i lavori vengano fatti con le tempistiche adeguate per garantire agli studenti la continuità della didattica in un ambiente sicuro".

Una soluzione che dovrebbe così placare le preoccupazioni sorte soprattutto tra i genitori in ansia per il futuro scolastico incerto dei loro figli. "I lavori sono stati programmati in modo da non interrompere le attività scolastiche. I grandi lavori si fermeranno fino al 15. Al momento sono in corso solo piccoli interventi che riguardano il corpo centrale della scuola. Alla conclusione del periodo degli esami scolastici inizieranno i lavori veri e propri di messa in sicurezza in modo tale che tutti i ragazzi potranno tornare a scuola a settembre" - fa sapere l'assessore Domenico Calimera - "A settembre, perciò, rientreranno tutti gli alunni. Subentrerà poi un cronoprogramma di inizio lavori per quanto riguarda l'ala sud. Una volta che si è messo in sicurezza il corpo centrale si potrà scegliere da quale ala iniziare. Ci sarà, in seguito, una sospensione dei lavori per poter trasferire il 50 per cento degli alunni. E' probabile che lo spostamento avvenga entro dicembre. Stiamo valutando soluzioni diverse, come i moduli abitativi certificati o il trasferimento dei ragazzi in locali idonei. Abbiamo anche pensato alla possibilità di collocare i moduli abitativi o nel parcheggio dell'ex palestra Gil o in un'area dismessa vicino alla scuola. I genitori, che erano preoccupati che i ragazzi potessero essere trasferiti in locali non idonei o distanti dal sito attuale, hanno condiviso il cronoprogramma. Siamo al lavoro per trovare una soluzione soddisfacente per tutti".