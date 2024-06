"Pigna ha bisogno di un cambiamento...ma non in peggio", il paese si risveglia con porte tappezzate di biglietti

La campagna elettorale è finita ufficialmente ieri sera ma nel paese di Pigna sembra avere uno strascico. Questa mattina, infatti, gli abitanti si sono svegliati e hanno trovato tutte le porte delle abitazioni tappezzate da biglietti gialli con su scritto una frase che, con evidenti riferimenti, va contro a una delle due liste candidate alle elezioni comunali.

"Sì è vero, Pigna ha bisogno di un cambiamento...ma non in peggio" è la frase riportata sui fogli sparsi nel paese dell'alta val Nervia a poche ore dall'apertura dei seggi per le votazioni che decideranno il futuro sindaco e la nuova amministrazione.

Il gesto è stato segnalato alle autorità competenti.