Europee: messaggio agli elettori del candidato di Fratelli d'Italia Stefano Balleari

Ho iniziato la campagna elettorale a settembre, ho percorso migliaia di chilometri per raggiungere anche i posti più isolati del nostro collegio che è composto dalla Liguria, dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta dando tutto me stesso per un sogno che ho chiamato 'un LIGURE in Europa'.

Un sogno che ha preso forma, gradualmente, fino a diventare una concreta possibilità. Sono un’entusiasta, e mi scuso se talvolta con i miei messaggi che invitavano al voto sono stato forse inopportuno. Se l'ho fatto è perchè non ho mai creduto così tanto come in questo momento nell’utilità per la nostra regione della mia candidatura e per me poter rappresentare la NOSTRA LIGURIA in Europa.



Stefano Balleari".