Elezioni Sanremo, l'appello al voto del candidato sindaco per il Movimento 'Indipendenza!' Erica Martini

"Giunti ormai ai titoli di coda di una campagna elettorale tanto impegnativa quanto entusiasmante posso dire di aver vissuto un’esperienza molto coinvolgente e che rifarei con la medesima convinzione e lo stesso entusiasmo.



Sono felice di aver potuto e voluto proporre a tutti i miei concittadini un’alternativa confido credibile. Ho cercato di avvicinare anche il mondo del cosiddetto 'dissenso' ed ancor più a coloro che, sfiduciati, avevano già pensato di non votare. Ho provato ad essere un’alternativa vera e credibile soprattutto rispetto all'attuale centro destra cittadino che ripropone uomini e progetti già sconfitti. Non considero l’essere una donna di per sé una superiorità, sono convinta però che siamo portatrici di un diverso 'modus operandi' per affrontare e risolvere i problemi. Per tanti anni ho profuso il mio impegno nell’ambito del volontariato, della solidarietà e del sociale ed in questi mesi ho cercato di guardare ai veri problemi di Sanremo considerandoli dal punto di vista di un amministratore e già da ora mi impegno ad essere una 'dipendente' dei cittadini ai quali ho chiesto di darmi fiducia.



Ho sentito trattare spesso di problemi lasciati irrisolti purtroppo da anni (la gestione complessiva dei rifiuti, l’arredo urbano, le buche nelle strade, il contributo dimezzato della RAI, Rivieracqua, la RT, il casinò da rilanciare l'Aurelia bis da completare etc etc.), consapevole di non avere la bacchetta magica e per questo giudico scorretto fare promesse al vento. Decideranno gli elettori se votare perché si rivedano le stesse solite 'facce' ricoprire i ruoli di governo cittadino e delle società partecipate. ‎Non ho poteri ed interessi forti dietro le spalle e credo nell'Indipendenza, so che si vota sempre la persona non un programma elettorale e spero di essere riuscita a farmi conoscere nel bene e nel male.



Mi auguro soprattutto che i cittadini si riprendano veramente il loro diritto di voto evitando di farsi amministrare da persone scelte da altri. Proviamo, insieme, a dare la svolta che sento chiedere da tutti i cittadini pur comprendendo che è sempre più difficile dare fiducia a qualcuno anche se realmente Fuori dal Coro e Diversa da loro! Altrimenti, lo sappiamo, tornerà quanto già visto negli ultimi vent'anni e riprenderanno le inutili lamentele.



Erica Martini, candidato sindaco di Sanremo per il Movimento 'Indipendenza!'".