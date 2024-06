Elezioni Sanremo: Enzo Colantonio (Udc) “La pista ciclabile patrimonio unico”

Il candidato al consiglio comunale dell'Udc Enzo Colantonio a sostegno di Gianni Rolando Sindaco lancia il suo personale appello al voto. Colantonio ricordiamo è stato ex consigliere comunale ai tempi dell'amministrazione Bottini nonchè volto storico della laboriosa comunità abruzzese presente a Sanremo “Sono Enzo Colantonio detto il “Presidente”, mi chiamano così perchè sono stato il presidente dell'Associazione Amici Abruzzesi, da me fondata assieme ad un gruppo di amici”. Colantonio, grande appassionato di ciclismo, focalizza la sua attenzione sulla pista ciclabile. “Quello che abbiamo qui a Sanremo – sottolinea il capolista Udc – è la pista ciclabile, alla cui realizzazione 20 anni fa ho contribuito anche io col mio voto. La nostra pista ciclabile è invidiata da tutti, però peccato che in questi ultimi anni sia stata un po' trascurata: sono spariti i fiori, buche sull'asfalto, rovi, gallerie belle ma con poca illuminazione. Spero che la ciclabile possa tornare agli antichi splendori, mentre per quanto riguarda la mia attività, vorrei occuparmi delle piccole cose se se sarò eletto”.